Ожидаемая дивидендная доходность российских эмитентов

|
|Эмитент
|Отрасль
|Вид акций
|Период, за который выплачивается дивиденд
|Выплата на акцию, прогноз (руб.)
|Дивидендные доходности (%)*
|Дата закрытия реестра
|АФК «Система»
|Финансы и банки
|Об.
|Годовые 2022
|0,52
|3,93
|15.07.23
|Банк «Санкт-Петербург»
|Финансы и банки
|Об.
|Годовые 2022
|3,59
|2,89
|29.08.23
|Банк «Санкт-Петербург»
|Финансы и банки
|Пр.
|Годовые 2022
|0,1011
|0,37
|29.08.23
|«Башинформсвязь»
|Телекомы
|Пр.
|9 месяцев 2022
|0,8808
|10,09
|13.01.24
|«Башнефть»
|Нефть/Газ
|Об.
|Годовые 2022
|107,07
|10,16
|15.07.23
|«Башнефть»
|Нефть/Газ
|Пр.
|Годовые 2022
|107,07
|12,34
|15.07.23
|«Белуга Групп»
|Продовольствие
|Об.
|Годовые 2022
|400
|11,34
|26.04.23
|«Газпром»
|Нефть/Газ
|Об.
|II полугодие 2022
|9,16
|5,75
|11.07.23
|«Газпром нефть»
|Нефть/Газ
|Об.
|Годовые 2022
|20,27
|4,63
|25.06.23
|ГК «Самолет»
|Разное
|Об.
|Годовые 2022
|81,2
|3,25
|10.07.23
|Группа «Позитив»
|ПО и IT
|Об.
|Годовые 2022
|37,87
|2,22
|05.05.23
|«Интер РАО ЕЭС»
|Энергетика
|Об.
|Годовые 2022
|0,2362
|7,04
|10.06.23
|«КазаньОргСинтез»
|Химия
|Об.
|Годовые 2022
|4,67
|4,9
|10.07.23
|«КазаньОргСинтез»
|Химия
|Пр.
|Годовые 2022
|0,25
|0,85
|10.07.23
|КамАЗ
|Машиностроение
|Об.
|Годовые 2022
|0,729
|0,67
|16.06.23
|ЛСР
|Строительство
|Об.
|Годовые 2022
|39
|7,86
|11.05.23
|ЛУКОЙЛ
|Нефть/Газ
|Об.
|Годовые 2022
|303,69
|7,53
|05.07.23
|«Магнит»
|Розничная торговля
|Об.
|IV квартал 2022
|80,27
|1,79
|25.06.23
|«Мать и дитя»
|Разное
|Об.
|II полугодие 2022
|15,24
|3,24
|05.05.23
|«Мечел»
|Металлы и добыча
|Пр.
|Годовые 2022
|20,95
|12,88
|17.07.23
|Московская биржа
|Финансы и банки
|Об.
|Годовые 2022
|4,84
|4,33
|15.05.23
|«Мосэнерго»
|Энергетика
|Об.
|Годовые 2022
|0,1903
|8,9
|11.07.23
|МТС
|Телекомы
|Об.
|Годовые 2022
|33
|13,1
|24.07.23
|НКНХ
|Химия
|Об.
|Годовые 2022
|12,41
|10,74
|11.05.23
|НКНХ
|Химия
|Пр.
|Годовые 2022
|12,41
|13,89
|11.05.23
|НКХП
|Продовольствие
|Об.
|Годовые 2022
|9,67
|2,56
|10.07.23
|НМТП
|Логистика
|Об.
|Годовые 2022
|0,627
|10,28
|07.07.23
|НОВАТЭК
|Нефть/Газ
|Об.
|II полугодие 2022
|58,04
|5,55
|05.05.23
|«Норильский никель»
|Металлы и добыча
|Об.
|Годовые 2022
|675,44
|4,66
|14.06.23
|ОГК-2
|Энергетика
|Об.
|Годовые 2022
|0,0672
|10,68
|22.05.23
|«Полюс»
|Металлы и добыча
|Об.
|II полугодие 2022
|287,31
|3,1
|03.06.23
|«Роснефть»
|Нефть/Газ
|Об.
|Годовые 2022
|17,15
|4,79
|16.06.23
|«Ростелеком»
|Телекомы
|Об.
|Годовые 2022
|4,6
|7,71
|25.05.23
|«Ростелеком»
|Телекомы
|Пр.
|Годовые 2022
|4,6
|7,75
|25.05.23
|«РусГидро»
|Энергетика
|Об.
|Годовые 2022
|0,0473
|6,1
|10.07.23
|Сбербанк
|Финансы и банки
|Об.
|Годовые 2022
|25
|14,35
|16.06.23
|Сбербанк
|Финансы и банки
|Пр.
|Годовые 2022
|25
|14,5
|16.06.23
|«Сегежа»
|Разное
|Об.
|Годовые 2022
|0,1593
|3,12
|02.06.23
|«Селигдар»
|Металлы и добыча
|Об.
|Годовые 2022
|5
|10,12
|21.06.23
|«Совкомфлот»
|Нефть/Газ
|Об.
|Годовые 2022
|3,58
|6,14
|05.07.23
|«Сургутнефтегаз»
|Нефть/Газ
|Об.
|Годовые 2022
|0,8
|3,63
|20.07.23
|«Сургутнефтегаз»
|Нефть/Газ
|Пр.
|Годовые 2022
|3,4
|12,23
|20.07.23
|«Татнефть»
|Нефть/Газ
|Об.
|IV квартал 2022
|46
|2,43
|03.07.23
|«Татнефть»
|Нефть/Газ
|Пр.
|IV квартал 2022
|30,09
|2,45
|03.07.23
|«Таттелеком»
|Телекомы
|Об.
|Годовые 2022
|0,0508
|7,6
|18.04.23
|ТГК-1
|Энергетика
|Об.
|Годовые 2022
|0,0006924
|8,58
|07.07.23
|ТМК
|Металлы и добыча
|Об.
|Годовые 2022
|6,83
|7,51
|27.05.23
|«Транснефть»
|Нефть/Газ
|Пр.
|Годовые 2022
|10048,23
|10,7
|05.06.23
|«Фосагро»
|Химия
|Об.
|IV квартал 2022
|465
|6,61
|04.04.23
|«Химпром»
|Химия
|Пр.
|Годовые 2022
|0,4124
|3,44
|11.07.23
|«Центральный телеграф»
|Телекомы
|Пр.
|Годовые 2022
|0,0893
|0,69
|04.07.23
|«Черкизово»
|Продовольствие
|Об.
|Годовые 2022
|173,12
|5,88
|03.06.23
|«Эталон»
|Строительство
|Об.
|Годовые 2022
|6
|11,48
|08.08.23
|Источник: управляющая компания «Доход».