Ожидаемая дивидендная доходность российских эмитентов

Эмитент Отрасль Вид акций Период, за который выплачивается дивиденд Выплата на акцию, прогноз (руб.) Дивидендные доходности (%)* Дата закрытия реестра АФК «Система» Финансы и банки Об. Годовые 2022 0,52 3,93 15.07.23 Банк «Санкт-Петербург» Финансы и банки Об. Годовые 2022 3,59 2,89 29.08.23 Банк «Санкт-Петербург» Финансы и банки Пр. Годовые 2022 0,1011 0,37 29.08.23 «Башинформсвязь» Телекомы Пр. 9 месяцев 2022 0,8808 10,09 13.01.24 «Башнефть» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 107,07 10,16 15.07.23 «Башнефть» Нефть/Газ Пр. Годовые 2022 107,07 12,34 15.07.23 «Белуга Групп» Продовольствие Об. Годовые 2022 400 11,34 26.04.23 «Газпром» Нефть/Газ Об. II полугодие 2022 9,16 5,75 11.07.23 «Газпром нефть» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 20,27 4,63 25.06.23 ГК «Самолет» Разное Об. Годовые 2022 81,2 3,25 10.07.23 Группа «Позитив» ПО и IT Об. Годовые 2022 37,87 2,22 05.05.23 «Интер РАО ЕЭС» Энергетика Об. Годовые 2022 0,2362 7,04 10.06.23 «КазаньОргСинтез» Химия Об. Годовые 2022 4,67 4,9 10.07.23 «КазаньОргСинтез» Химия Пр. Годовые 2022 0,25 0,85 10.07.23 КамАЗ Машиностроение Об. Годовые 2022 0,729 0,67 16.06.23 ЛСР Строительство Об. Годовые 2022 39 7,86 11.05.23 ЛУКОЙЛ Нефть/Газ Об. Годовые 2022 303,69 7,53 05.07.23 «Магнит» Розничная торговля Об. IV квартал 2022 80,27 1,79 25.06.23 «Мать и дитя» Разное Об. II полугодие 2022 15,24 3,24 05.05.23 «Мечел» Металлы и добыча Пр. Годовые 2022 20,95 12,88 17.07.23 Московская биржа Финансы и банки Об. Годовые 2022 4,84 4,33 15.05.23 «Мосэнерго» Энергетика Об. Годовые 2022 0,1903 8,9 11.07.23 МТС Телекомы Об. Годовые 2022 33 13,1 24.07.23 НКНХ Химия Об. Годовые 2022 12,41 10,74 11.05.23 НКНХ Химия Пр. Годовые 2022 12,41 13,89 11.05.23 НКХП Продовольствие Об. Годовые 2022 9,67 2,56 10.07.23 НМТП Логистика Об. Годовые 2022 0,627 10,28 07.07.23 НОВАТЭК Нефть/Газ Об. II полугодие 2022 58,04 5,55 05.05.23 «Норильский никель» Металлы и добыча Об. Годовые 2022 675,44 4,66 14.06.23 ОГК-2 Энергетика Об. Годовые 2022 0,0672 10,68 22.05.23 «Полюс» Металлы и добыча Об. II полугодие 2022 287,31 3,1 03.06.23 «Роснефть» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 17,15 4,79 16.06.23 «Ростелеком» Телекомы Об. Годовые 2022 4,6 7,71 25.05.23 «Ростелеком» Телекомы Пр. Годовые 2022 4,6 7,75 25.05.23 «РусГидро» Энергетика Об. Годовые 2022 0,0473 6,1 10.07.23 Сбербанк Финансы и банки Об. Годовые 2022 25 14,35 16.06.23 Сбербанк Финансы и банки Пр. Годовые 2022 25 14,5 16.06.23 «Сегежа» Разное Об. Годовые 2022 0,1593 3,12 02.06.23 «Селигдар» Металлы и добыча Об. Годовые 2022 5 10,12 21.06.23 «Совкомфлот» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 3,58 6,14 05.07.23 «Сургутнефтегаз» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 0,8 3,63 20.07.23 «Сургутнефтегаз» Нефть/Газ Пр. Годовые 2022 3,4 12,23 20.07.23 «Татнефть» Нефть/Газ Об. IV квартал 2022 46 2,43 03.07.23 «Татнефть» Нефть/Газ Пр. IV квартал 2022 30,09 2,45 03.07.23 «Таттелеком» Телекомы Об. Годовые 2022 0,0508 7,6 18.04.23 ТГК-1 Энергетика Об. Годовые 2022 0,0006924 8,58 07.07.23 ТМК Металлы и добыча Об. Годовые 2022 6,83 7,51 27.05.23 «Транснефть» Нефть/Газ Пр. Годовые 2022 10048,23 10,7 05.06.23 «Фосагро» Химия Об. IV квартал 2022 465 6,61 04.04.23 «Химпром» Химия Пр. Годовые 2022 0,4124 3,44 11.07.23 «Центральный телеграф» Телекомы Пр. Годовые 2022 0,0893 0,69 04.07.23 «Черкизово» Продовольствие Об. Годовые 2022 173,12 5,88 03.06.23 «Эталон» Строительство Об. Годовые 2022 6 11,48 08.08.23 Источник: управляющая компания «Доход».