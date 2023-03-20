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Коммерсантъ FM
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Турецкая компания выделит $1 млн на новый мультфильм Бекмамбетова

Основанная Тимуром Бекмамбетовым киностудия «Базелевс» снимет мультфильм о герое восточного фольклора Ходже Насреддине. Студия заключила соглашение с турецкой Yerli Duunce Broadcast Media Ltd., которая профинансирует проект и получит права на его дистрибуцию на территории страны.

Кадр из мультфильма Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин»

Кадр из мультфильма Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин»

Фото: «Базелевс»

Кадр из мультфильма Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин»

Фото: «Базелевс»

Она также инвестирует в открытие в Турции анимационной школы, где работники «Базелевса» будут заниматься переподготовкой местных актеров в художников 3D-анимации. Сумма сделки в пресс-релизе студии не раскрывается. По данным источника РБК, вложения турецкой стороны составили $1 млн, но это не окончательный бюджет проекта. По оценке другого собеседника РБК, общие вложения достигнут 500 млн руб.

Турция стала третьей страной, поддержавшей мультфильм о Ходже Насреддине. В 2021 году «Базелевс» заключила соглашение с Национальным агентством кинематографии Узбекистана и студией «Казахфильм». Режиссером выступит сам Тимур Бекмамбетов, его студия также работает на сериалом, комиксами и VR-проектом с участием этого героя. Ожидаемая дата выпуска фильма не названа. До этого российская студия спродюсировала мультфильмы «Смешарики. Начало» (2011), «Снежная Королева» (2012) и «Алиса знает, что делать» (2013).

Лаура Кеффер

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