В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. Это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. О пострадавших не сообщается.

Из данных следует, что толчок был зафиксирован в 5:14 по местному времени (8:14 мск). Эпицентр находился в четырех километрах к юго-востоку от города Гёксун (население — более 55 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Впоследствии в обеих странах произошли новые подземные толчки. По последним данным, число погибших в Турции достигло 48 тыс. человек.

Лусине Баласян