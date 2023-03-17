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Коммерсантъ FM
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Россияне смогут находиться в Индии 180 дней по туристической визе

Индия ввела максимальный срок пребывания для россиян по электронной туристической визе — 180 дней в году. Об этом сообщили в посольстве РФ. Прежде по электронной визе в Индии можно было оставаться и более 180 дней, поясняет ТАСС.

«Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии 13 марта 2023 года представило официальные разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз»,— сообщает российское диппредставительство в Telegram-канале. Изменения распространяются на уже выданные электронные визы, обратили внимание в посольстве

Теперь период непрерывного пребывания в Индии для россиян по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней.

Ранее по электронной туристической визе в Индии можно было оставаться и более 180 дней в году, но также не более 90 дней подряд, сообщает ТАСС.

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