«Клиенты вновь выбирают длинные депозиты»

Какие возможности есть у потребителей по размещению средств в финансовых организациях? Какие продукты предлагают банки своим клиентам? И на что стоит ориентироваться при выборе инструментов? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с руководителем блока розничного бизнеса МКБ Алексеем Охорзиным.

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— Какие будут тенденции на финансовых рынках в этом году — с инфляцией, валютой? И, естественно, будут ли расти ставки по депозитам?

— На самом деле, это очень популярный вопрос, потому что чем больше ставка, тем больше человек может заработать. Что касается ключевой ставки, мы предполагаем, что Центральный банк на ближайшем заседании сохранит то значение, которое имеется на сегодняшний день. Но в то же время рынок достаточно сильно начинает двигаться, в последние недели ставки по разным продуктам на различных сроках изменились. Мы тоже приняли решение на определенных сроках сделать достаточно интересное конкурентное предложение для наших клиентов и подняли ставки.

— По последним данным инфляция ниже 11%. И если вспомнить прогнозы на этот год, многие говорили о том, что ставка будет дальше снижаться. Если это произойдет, пойдут ли вслед за ней вниз ставки по банковским продуктам?

— Безусловно, здесь прямая зависимость. Ставки по депозитам зависят от размера ключевой ставки. Но мы для себя определили, что будем смотреть непосредственно на предложение на рынке, учитывать запросы клиентов и предлагать одни из наилучших продуктов. Поэтому будем опираться на значение ключевой ставки, но в то же время смотреть на конкурентную среду, как обычно это делаем.

— Что сейчас клиенты выбирают, на какой срок депозиты их интересуют? Какой сейчас риск-профиль клиента?

— За последний год очень многое изменилось в целом в поведении клиентов. Несколько раз люди перекладывали свои депозиты под высокие ставки, которые предлагали различные банки, в том числе мы. Тогда клиенты практически в большинстве своем ушли от долгих сроков и отдавали предпочтение вкладам на сроки 3-6 месяцев. А сейчас эта тенденция начинает корректироваться. В конце 2022 года мы заметили, что возвращается тренд на долгий срок — от 9-12 месяцев и далее.

— Я так понимаю, это признак стабилизации — психологической и, наверное, экономической.

— В целом да. И здесь еще есть такая, наверное, психологическая часть. Весной и летом клиенты размещались под высокие ставки, которые рынок предлагал. Потом ключевая ставка, как мы помним, снизилась, и ценовые предложения тоже. И клиентам было достаточно тяжело после высоких ставок перейти на более низкие. И поэтому часть средств не первой необходимости клиенты начали размещать в том числе на долгий срок. Но в то же время мы начали замечать рост по таким продуктам, как накопительный счет, когда клиент может воспользоваться деньгами в любой момент, потому что у всех разные ситуации.

— Сейчас многие банки предлагают различные условия по накопительному счету. В чем разница между депозитом и накопительным счетом?

— В целом идея обоих продуктов — сохранить средства и, соответственно, заработать процент, но у них принципиально разная технология. По срочным депозитам у клиентов отсутствует возможность без потери процентов расторгнуть договор и получить деньги. А накопительный счет позволяет человеку в любой момент снять деньги без потери процентов, потому что они начисляются на каждый день. Но в то же время не всегда гарантировано сохранение процентной ставки на момент его открытия. Она может меняться на усмотрение банка, безусловно, с информированием клиента, но она не фиксируется, как в случае с депозитом. Когда человек открывает депозит, он знает, что на конкретный срок он получит конкретную ставку, что является для него некой гарантией.

— Что вы можете посоветовать клиентам, чтобы получить наибольший доход? Как маневрировать между депозитным и накопительным счетом?

— На этот вопрос мы отвечаем практически каждый день. И в наших офисах, и в контакт-центрах клиенты спрашивают, как правильно приумножить средства и сохранить, при этом не потерять проценты. Мы всегда предлагаем разделять накопления в зависимости от суммы. Ту часть, которая точно не понадобится в ближайшее время, можно разместить на срочном депозите, чтобы получить наивысшую доходность. А ту сумму, которой человек может воспользоваться и к которой должен иметь доступ в любое время, мы предлагаем размещать на накопительном счете. Под рукой у человека сберегательная книжка, с которой в любой момент можно снять деньги, не потерять проценты, но в то же время получать высокую доходность на эти средства.

— Происходит стрессовая ситуация в Соединенных Штатах, там в региональных банках различные проблемы. Наши власти это комментировали, сказали, что мы изолированы от этого. На ваш взгляд, коснется ли нас эта ситуация на американском рынке?

— Вы знаете, мне кажется, все, что могло нас затронуть, уже произошло в прошлом году. То, что сейчас происходит на западном рынке, в целом никак нас и наших клиентов не должно коснуться.