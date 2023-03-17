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Коммерсантъ FM
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ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что ВВП России в 2023 году сократится на 2,5%. В ноябре 2022-го ОЭСР прогнозировала снижение российской экономики на 5,5% в текущем году. Однако прогноз на 2024-й был ухудшен — ожидается падение на 0,5% вместо 0,2%.

Согласно отчету ОЭСР, показатель инфляции в России в текущем году замедлится с 14% до 6,4% (в ноябрьском отчете прогнозировалось 6,7%). Прогноз по инфляции на 2024 год понизили с 6,1% до 5,3%. Улучшения прогнозируются и в мировом ВВП. По оценке ОЭСР, в 2023 году показатели вырастут на 2,6%, в 2024-м на 2,9%. В 2022 году рост составил 3,2%.

Основной причиной улучшения прогнозов в организации назвали снижение стоимости энергоносителей и продуктов питания. ОЭСР считает, что открытие китайских границ также окажет положительное влияние на мировую активность и снизит нагрузку на цепочки поставок.

Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития, ВВП в 2023 году сократится на 0,8%, в 2024-м вырастет на 2,6%. Международный валютный фонд ожидает, что в текущем году экономика России вырастет на 0,3%.

О том, как Всемирный банк оценивает динамику ВВП РФ,— в публикации «Ъ» «Определенно ничего хорошего».

Милена Костерева

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