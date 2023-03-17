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Коммерсантъ FM
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Экс-сотрудника МВД будут судить за поджог здания уголовно-исполнительной инспекции в Новокубанске

Прокуратура Новокубанского района Краснодарского края направила в суд уголовное дело по факту поджога здания уголовно-исполнительной инспекции в городе Новокубанске, сообщило надзорное ведомство.

Пожар в здании инспекции ФСИН случился в ночь с 9 на 10 января нынешнего года, сгорели архивные личные дела осужденных, находившихся под административным надзором. Следствие выяснило, что поджог совершил бывший сотрудник полиции, уволенный из органов МВД.

По данным обвинения, мужчина в течение нескольких дней пьянствовал. Выйдя ночью на улицу, он оказался возле здания инспекции и решил отомстить за свое увольнение. Экс-полицейский разбил окно, проник в помещение и с помощью зажигалки поджег бумаги в кабинете.

В результате пожара пострадали оргтехника, архивные личные дела осужденных. Еще несколько дел злоумышленник забрал с собой и выбросил недалеко от места происшествия.

Огонь удалось локализовать на небольшой площади, никто не пострадал. Поджигатель был задержан сотрудниками ФСБ и полиции уже на следующий день. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Перова, Краснодар

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