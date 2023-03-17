«Байкальские макароны» за 80 млн рублей купят здание и участок в центре Омска

ООО «Байкальские макароны» по итогам торгов получило право на покупку находящегося в федеральной собственности здания в центре Омска и участка земли под ним. Компания, ставшая единственным участником закупки, может выкупить их по начальной цене 78,3 млн руб. (57,9 млн руб. за здание и 20 млн руб. за участок).

Согласно закупочной документации, речь идет о пятиэтажном здании бывшего производственно-лабораторного корпуса общей площадью около 4,2 тыс. кв. м. Сейчас его помещения сдаются в аренду под офисы. Заявку для участия в аукционе подала также строительная компания ООО «СФ “Континент”», но она была отозвана до начала торгов.

ООО «Байкальские макароны», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Омске в 2007 году, специализируется на производстве макаронных изделий. Единственному собственнику компании Ларисе Медведевой принадлежат также по 100% в омских ООО «ПКЦ “Самарка”», ООО «Сервис» и ООО «Партнер» – все три занимаются арендой недвижимости.

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Дарья Решетникова