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В парке «Тишино» в Удмуртии начались земельные работы после зимнего периода

В столице Удмуртии продолжается благоустройства парка «Тишино» после зимнего периода. В настоящее время здесь проходят земельные работы, в том числе прокладка линии наружного освещения и видеонаблюдения, а также обустройство лестничных сходов, оснований детской площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Как отметил начальник участка подрядной организации Александр Корепанов, из-за сложного рельефа в парке техника не везде может подъехать, в результате чего некоторые виды работ выполняются вручную.

По словам начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгения Бунтова, работы планируется завершить в конце июня. «Подрядчик при производстве работ учитывает пожелания жителей улицы Берша, высказанные во время общественных обсуждений, при необходимости — по согласованию с заказчиком, проектной организацией и Центром территориального развития УР — корректирует проект»,— отметил господин Бунтов.

Напомним, благоустройство парка «Тишино» началось в августе 2022 года. Весь проект планировалось реализовать за три года, однако благодаря федеральной поддержке парк планируется открыть в июне 2023 года. В частности, из резервного фонда правительства России направлено 132 млн руб. на завершение строительства.

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