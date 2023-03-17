Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежское управление главного архитектора реорганизуют в «Архитектурно-градостроительный центр»

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о реорганизации МКП «Управление главного архитектора» в форме преобразования в МБУ «Архитектурно-градостроительный центр», следует из постановления городской администрации. Куратором центра назначен руководитель управления главного архитектора администрации Воронежа Григорий Чурсанов.

О возможной реорганизации МКП стало известно в конце 2019 года. Согласие на это от городской думы мэрия получила в конце 2022 года. Преобразования проводят в соответствии с федеральным законодательством, требующим до 1 января 2025 года реорганизации или ликвидации муниципальных и государственных унитарных предприятий.

Архитектурно-градостроительный центр будет финансироваться за счет муниципального бюджета, а также средств, получаемых от оказания платных услуг. По поручению мэра, в течение 30 рабочих дней с 9 марта должны быть подготовлены предложения для установления тарифов на платные работы. Ожидается, что затраты составят 31,6 млн руб., из которых фонд оплаты труда – 28,9 млн руб. Штат управления на конец 2022 года составлял 30 человек.

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...