Воронежское управление главного архитектора реорганизуют в «Архитектурно-градостроительный центр»

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о реорганизации МКП «Управление главного архитектора» в форме преобразования в МБУ «Архитектурно-градостроительный центр», следует из постановления городской администрации. Куратором центра назначен руководитель управления главного архитектора администрации Воронежа Григорий Чурсанов.

О возможной реорганизации МКП стало известно в конце 2019 года. Согласие на это от городской думы мэрия получила в конце 2022 года. Преобразования проводят в соответствии с федеральным законодательством, требующим до 1 января 2025 года реорганизации или ликвидации муниципальных и государственных унитарных предприятий.

Архитектурно-градостроительный центр будет финансироваться за счет муниципального бюджета, а также средств, получаемых от оказания платных услуг. По поручению мэра, в течение 30 рабочих дней с 9 марта должны быть подготовлены предложения для установления тарифов на платные работы. Ожидается, что затраты составят 31,6 млн руб., из которых фонд оплаты труда – 28,9 млн руб. Штат управления на конец 2022 года составлял 30 человек.

Владимир Зоркий