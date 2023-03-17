Главу района Красноярского края будут судить за халатность, из-за которой произошел крупный пожар

В Красноярском крае завершено расследование дела главы Канского района, обвиняемого в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Согласно данным сайта правительства Красноярского края, администрацию Канского района возглавляет Александр Заруцкий.

По версии следствия, в период с марта 2021 года по 7 мая 2022 года чиновник не принимал мер к ликвидации несанкционированной свалки на территории Анцирского сельсовета. «Обвиняемый не организовал и не обеспечил сбор, вывоз, утилизацию и переработку твердых коммунальных отходов, не организовал мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера», — сообщили в управлении СКР, отметив, что это привело к пожару на свалке и распространению огня на лесные насаждения и дачи.

7 мая прошлого года пожар уничтожил лес на площади 400 га и 10 дачных домиков. По подсчетам следствия, минлесхозу Красноярского края причинен ущерб на сумму около 1 млн руб., гражданам — на 4 млн руб.

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Илья Николаев