Гараж превратился в горячую точку

В одном из зданий Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенного в Ростове-на-Дону на проспекте Сиверса, произошел крупный пожар. По предварительным данным, его причиной стало возгорание горюче-смазочных материалов в здании ремонтной мастерской гаражного бокса, которое повлекло сильный взрыв и частичное разрушение строения. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Официально сообщается об одном пострадавшем. СМИ пишут о троих погибших.



В четверг в Ростове-на-Дону на проспекте Сиверса около 12:20 на территории аппарата Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области прогремел взрыв. Первыми о происшествии сообщили местные жители. На опубликованных ими в соцсетях видео видно, как после громкого хлопка у припаркованных неподалеку от Погрануправления машин сработала сигнализация, а над территорией ведомства поднялся столб плотного черного дыма.

Вскоре дым стал заметен даже из других районов города. На видео, появившихся в местных телеграм-каналах, было заметно, что пожар разгорелся не в главном офисе Погрануправления, а внутри находящегося на его территории здания, в нем выбиты окна и обрушена как минимум одна стена.

Через некоторое время сотрудники ГИБДД перекрыли проспект Сиверса от переулка Депутатского до улицы Красноармейской. Из-за этого на некоторых прилегающих к месту происшествия улицах возникли пробки.

В течение длительного времени после начала пожара никакой официальной информации от МЧС или других оперативных служб города СМИ не получали, из-за чего освещали происшествие со ссылкой на собственные анонимные источники. Так, по их данным, к месту происшествия оперативно прибыл глава администрации города Алексей Логвиненко, однако официальные комментарии о ЧП от городских властей так и не последовали.

Спустя полтора часа после происшествия информацию о нем опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен», — сообщил глава региона.

Схожее объяснение дал ЦОС ФСБ.

«В 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения. В результате происшествия имеются пострадавшие», — проинформировало ведомство.

Отметим, что к концу четверга никакой дополнительной информации от оперативных служб не появилось. К 19:00 Управление ГИБДД по Ростовской области сообщило о восстановлении движения транспорта по проспекту Сиверса.

По данным Василия Голубева, огонь тушили 63 сотрудника МЧС. При этом ведомство не давало никаких комментариев о ЧС. В том числе не поступило официальной информации о ликвидации горения.

Губернатор сообщал об одном пострадавшем, госпитализированном в состоянии средней тяжести. «Интерфакс» со ссылкой на «экстренные службы» сообщил о троих погибших, тела которых были якобы найдены при разборе завалов здания.

На месте происшествия продолжаются следственные мероприятия. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.

Кристина Федичкина