Нижегородское УФСИН назвала шантажом ситуацию с порезавшими руки заключенными

Региональное управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) считает шантажом ситуацию, когда двое заключенных нижегородской исправительной колонии №7 порезали себе руки. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе управления.

Ранее проект по защите прав заключенных «Гулаг-инфо» рассказал, что к правозащитникам поступило обращение, в котором говорилось, что у одного из осужденных, который готовился к условно-досрочному освобождению, в феврале случился конфликт с администрацией колонии. После этого на него составили несколько рапортов о нарушениях и поместили в штрафной изолятор. Не выдержав давления со стороны руководства, заключенный «вскрыл себе вены». Из-за проблем с администрацией колонии руки порезал еще один осужденный. Медицинскую помощь, по данным проекта, они не получили.

В ГУФСИН считают, что права осужденных нарушены не были. По данным управления, эти заключенные являются злостными нарушителями режима, они отказались выполнять законные требования администрации колонии и «в демонстративно-шантажной форме нанесли себе порезы на предплечьях». Угрозы для жизни раны не представляли, осужденным своевременно была оказана медицинская помощь.

Елена Ковалева