Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) арестован на 14 суток по ч. 1. ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев протокол полиции. Полиция задержала экс-мэра утром 16 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии полиции, экс-мэр на странице «Евгений Ройзман» во «ВКонтакте» опубликовал ролик «За что Путин сажает Навального?», в котором демонстрируется значок «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).

Господин Ройзман и его защита утверждают, что он не зарегистрирован во «ВКонтакте» и не мог разместить пост. «Обвинение абсолютно незаконное. В полиции не учли один-единственный факт — Евгений Вадимович никогда не пользовался данной социальной сетью»,— заявил «Ъ-Урал» адвокат Владислав Идамжапов. После решения суда господин Ройзман заявил: «Нормально все».

В отношении Евгения Ройзмана сейчас расследуется уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив 1 июля ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где поделился негативным мнением о военной спецоперации на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург