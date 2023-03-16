«Высокий темп бронирования — главный сигнал для роста стоимости проживания»

Поток туристов в здравницы Краснодарского края может увеличиться в 2023 году на 5–7%. Об этом «РБК-Краснодар» сообщил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. О том, приведет ли увеличение спроса на оздоровительный отдых к удорожанию путевок, а также о главных трендах отрасли «Ъ-Кубань» рассказала генеральный менеджер отеля Rosa Springs Елена Мосийчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Мосийчук

Фото: предоставлено автором Елена Мосийчук

Фото: предоставлено автором

«Структура спроса в Medical&SPA отелях несколько лет подряд имеет четкий тренд на увеличение доли санаторно-курортных путевок среди всего объема проданных ночевок, включающих проживание и по оздоровительным тарифам, и по тарифам без лечения. Этот тренд особенно четко себя проявил в 2023 году, и именно с этим сегментом связаны ускоренные темпы бронирования на весенний и летний периоды. Однако стоит отметить, что и бронирования по стандартным тарифам также идут опережающим темпом, и динамика в этом сегменте не менее впечатляющая, хоть и по объему сильно уступает санаторно-курортному сегменту.

Высокие темпы бронирования позволяют прогнозировать существенный рост средней загрузки в текущем году. Мы ожидаем, что загрузка весной будет выше прошлого года на 10%, а в летний период на 25%, в относительных значениях (летом 2022 года загрузка отелей в Сочи и Геленджике составляла от 80 до 90%.— "Ъ-Кубань").

Безусловно, высокий темп бронирования — это главный сигнал для роста стоимости проживания. Тем не менее пока этот показатель остается на уровне прошлого года. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, сегмент бронирования — как правило, продажи санаторно-курортных путевок завязаны на договорных отношениях, и возможности применять динамическое ценообразование здесь крайне ограничены. Во-вторых, активная работа с ценами начинается в диапазоне ближайших двух-трех месяцев до заезда, когда идет самый активный период роста загрузки. Поэтому говорить о конкретных цифрах в тарифах на проживание в санаториях пока рано, но в прогноз мы закладываем рост среднего тарифа в пределах 10–15% по отношению к прошлому году, что также подтверждает тренд последних лет.

Санаторно-курортная отрасль и индустрия туризма, заточенная под внутреннего потребителя, от санкций только выиграла. Ограничения на выезд из РФ, связанные с трудностями или даже полной невозможностью получить визу, заставляют россиян пересматривать приоритеты в выборе направлений не только стандартного отдыха, но в том числе и лечебных дестинаций, переориентируясь на российские здравницы.

Растущая конкуренция среди санаторно-курортных организаций играет на руку конечному потребителю. Санатории, соревнуясь за своего гостя, разрабатывают и используют самые современные технологии и оборудование.

Однако у отрасли есть и определенные проблемы. Одна из основных — устаревшая материально-техническая база многих санаториев. Есть данные, что порядка 10% всех санаториев в нашей стране находятся в плачевном состоянии и изношены на 80%. Теперь санаториям, стремящимся соответствовать запросам времени, приходится восстанавливать основные фонды, инфраструктуру, закупать современное оборудование, использовать различные лизинговые схемы и предоставлять преференции инвесторам.

Несмотря на все недостатки и кажущуюся неповоротливость, у отрасли есть бесспорное конкурентное преимущество перед гостиничным бизнесом с точки зрения продвижения, которое может быть направлено сразу на два сегмента: медицину, реабилитацию и оздоровление и непосредственно — гостиничные услуги. Многие эксперты считают этот рынок незаполненным и привлекательным с точки зрения инвестиций и рентабельности. На ПМЭФ-2022 Сочи подписал 13 соглашений, из них 10 относились к гостиничной и санаторно-курортной сфере — это ли не подтверждение возрождения направления лечебно-оздоровительного туризма?»

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