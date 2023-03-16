Директора ремонтно-механического завода в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты 74 млн рублей налогов

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 48-летнего директора ремонтно-механического завода (имя не упоминается). Его подозревают в уклонении от уплаты 74,6 млн руб. налогов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что подозреваемый с 2017 по 2020 годы «путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 5 контрагентами, уклонился от уплаты НДС и налога прибыль организаций на сумму более 74,6 млн руб.».

Детали произошедшего выясняются.

"Ъ-Казань"