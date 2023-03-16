Заксобрание Пермского края отменило штрафы за размещение НТО во дворах без паспорта благоустройства

Законодательное собрание Пермского края исключило из закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» ст. 6.11.1 «Ненадлежащее размещение объектов и (или) элементов благоустройства». Это решение было принято на пленарном заседании краевого парламента в двух чтениях.

Таким образом, отменяются штрафы за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях без оформления паспорта благоустройства территории или за установку НТО вне места, указанного в паспорте объекта. Исключение ст. 6.11.1 связано со вступлением в законную силу определения Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 октября 2022 года.

Законопроект, регламентирующий размещение киосков на придомовых территориях, был принят заксобранием в марте 2021 года. Эти нормы разрешали устанавливать НТО после оформления паспорта благоустройства и при наличии во дворе основных объектов благоустройства (детских и спортивных площадок, скамеек, урн, контейнерных площадок, газонов и клумб, парковок). Предпринимателей и представителей ТСЖ эти требования не устроили, и истцы обратились в суд с требованием признать эти нормы недействующими.