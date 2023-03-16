Владелец кубанского завода стройматериалов купил ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге

Компания «Гранд Лайн-Центр», которой принадлежит завод о производству стройматериалов в пгт Ильский, приобрела ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге. Об этом сообщает «РБК Екатеринбург» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Сделка была совершена в начале марта текущего года. В собственность производителя стройматериалов перешло 100% доли в ООО «Торговый центр», ранее принадлежавшего структуре холдинга Forum Group. О стоимости сделки не сообщается.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Гранд Лайн-Центр» зарегистрировано в 2009 году в Калужской области. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей является основным видом деятельности предприятия. Учредителями компании являются Юрий Королев (99% доли в УК) и Татьяна Чертановская (1%). В 2021 году выручка организации составила 13,8 млрд руб., чистая прибыль — 365,9 млн руб.

Организация является крупным изготовителем кровли, водосточных систем и материалов для коттеджного строительства. В собственности предприятия находятся девять заводов в различных регионах РФ.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram