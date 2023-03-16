Мэрия Уфы просит признать банкротом центр инвалидов по зрению «Луч»

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы направила в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банкротом регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч». Дата судебного заседания пока не назначена.

Из материалов арбитражного суда следует, что в ноябре 2022 года управление отсудило у «Луча» 790 тыс. руб. задолженности за аренду земельного участка на улице Пархоменко, на котором фонд возводил многоэтажный жилой дом. В феврале решение суда первой инстанции поддержал Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

15 марта управление подало иск о взыскании с «Луча» еще 317 тыс. руб.

Региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению „Луч“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирован в апреле 1994 года.

Строительство 10-этажного жилого дома в квартале улиц Пархоменко, Кирова, Достоевского и Цурюпы началось в 2007 году. Около 100 пайщиков вложили в строительство около 307 млн руб. Сдача объекта планировалась в 2010 году, однако неоднократно переносилась. В 2016 году стройка была заморожена. «Луч» был застройщиком дома, а инвестором — ЖСК «Дуслык-строй». В 2018 году экс-руководители кооператива Разиф Абдрашитов и Валерий Денисов были приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). В 2021 году «Луч» был признан банкротом по заявлению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. В 2022 году суд пересмотрел свое решение, отказав в банкротстве центра инвалидов.

Олег Вахитов

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