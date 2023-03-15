Владелец сети отелей Marton, обвиняемый в неуплате налогов, прокомментировал уголовное дело

Владелец краснодарской сети гостиниц Marton («Мартон») Андрей Марченко прокомментировал «Ъ-Кубань» возбуждение против него уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Он заявил, что работает открыто и ничего не скрывает. Он также считает незаконными обыски, которые силовики провели в его доме.

«Сейчас мы будем подавать в суд. Оценим правомерность обысков»,— отметил Андрей Марченко.

По его словам, правоохранительные органы, которые ворвались в его дом 14 марта, ничего не нашли. Он подчеркнул, что его организация открытая и ничего не прячет, а проблемы могли возникнуть из-за случайной ошибки бухгалтера.

Господин Марченко добавил, что три года назад налоговая инспекция заявила, что он недоплатил 97 млн руб. налогов за 2017 год. С этой суммой бизнесмен не согласился и оспорил ее в суде. В ходе судебного разбирательства на одну из его гостиниц наложили обременение. Судебный процесс пока не завершен.

«Для меня это не принципиальная сумма, я ее достану из кармана и оплачу. В суде разберемся. Возможно, шесть лет тому назад бухгалтерия не сделала какие-то доплаты»,— отметил Андрей Марченко.

По данным СУ СК по Краснодарскому краю, бизнесмен подавал недостоверные декларации с 2017 по 2019 год, уклонившись от уплаты налогов на 97,3 млн руб.

Первый свой отель Андрей Марченко открыл в Краснодаре в начале 90-х годов, пишет «Эксперт Юг». За 30 лет кубанский отельер создал гостиничную сеть из 54 гостиниц, представленных сегодня в шести регионах России: Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород.

Татьяна Ручкина

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