Перед судом предстанет глава Центрального округа Новосибирска по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы

На рассмотрение суда поступило уголовное дело главы Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова, который обвиняется в халатности из-за демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом рассказали в Железнодорожном райсуде. Наказание по этой статье – штраф до 120 тыс. руб. или исправительные работы на срок до одного года, либо арест до трех месяцев

Согласно версии следствия, которую приводит пресс-служба суда, чиновник не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на памятник, «не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в ВОВ». В результате, говорится в деле, на стеле образовались многочисленные повреждения и дефекты.

В сентябре 2022 года глава СКР Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске. О демонтаже памятника для строительства на этой территории гостиницы главе следственного ведомства сообщили жители города.

Прокуратура градоначальнику Анатолию Локтю вынесла представление по факту бездействия должностных лиц по учету и содержанию стелы. «Установлено, что мэрия не принимала надлежащие меры по учету и сохранности указанного объекта, в реестре элементов монументально-декоративного оформления на территории Новосибирска, в реестре муниципального имущества города, она не числится. Реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в мэрии должным образом не ведется», — сделали вывод в надзорном ведомстве.

В последующем демонтированную стелу вернули на прежнее место. Сергей Канунников тогда заявил, что застройщик вернул памятный знак по обращению администрации Центрального округа.

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Илья Николаев