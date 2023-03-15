И. о. мэра Томска и депутат облдумы будут претендовать на пост главы города

Депутатам гордумы Томска предстоит выбрать мэра из двух кандидатов. Конкурсная комиссия отобрала кандидатуры действующего и. о. градоначальника Михаила Ратнера и депутата законодательной думы Томской области от КПРФ Максима Лучшева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Всего было зарегистрировано восемь претендентов на пост мэра. В их числе, помимо Михаила Ратнера и Максима Лучшева, были депутат гордумы от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Инга Первушина, депутата облдумы от ЛДПР Евгений Павлов, директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский, пенсионер Виль Фаизов, безработные Елена Уварова и Федор Шабанов. На заседании 15 марта комиссия заслушала программы и ответы на вопросы претендентов. Эта процедура заняла немногим более двух часов.

Ближайшая сессия гордумы назначена на 11 апреля. Для победы кандидату необходимо будет набрать как минимум 25 голосов депутатов (две трети от списочного состава).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский