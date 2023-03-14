Россия, по оценке Минфина США, продает 75% нефти без использования западных услуг

Три четверти поставок российской нефти обходится без использования западных услуг, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис на выступлении в Американском предпринимательском институте.

Он уточнил, что ограничения цен на нефть и нефтепродукты из России действуют, только если экспорт топлива из РФ осуществляется с использованием западных страховых и других услуг.

Господин Харрис в ходе выступления также сообщил, что ЕС, США и страны G7 в марте планируют рассмотреть возможность понижения потолка цен на нефтепродукты до $5 ниже рыночной цены.

5 декабря вступило в силу ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 5 февраля — на нефтепродукты на уровне $100 за баррель. 6 марта глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал понизить потолок цен на нефть из России в два раза — до $30 за баррель.

Эрдни Кагалтынов