В обысках ФОРЭСа нашлась «Роснефть»

В центре Екатеринбурга силовые структуры провели оперативно-разыскные мероприятия в офисе компании ФОРЭС. В полиции причину обысков не раскрывают из «оперативно-следственных соображений». Адвокат одного из лиц, имеющих отношение к делу, заявил, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению «Роснефти», якобы из-за того что ФОРЭС продал ей продукцию на 30% дороже себестоимости. Ни в одной из компаний на запросы не ответили.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственные мероприятия прошли в офисе компании «ФОРЭС» в бизнес-центре «Онегин Плаза»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Следственные мероприятия прошли в офисе компании «ФОРЭС» в бизнес-центре «Онегин Плаза»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следственные мероприятия в офисе компании ФОРЭС в бизнес-центре «Онегин Плаза» начались утром во вторник, 14 марта. По данным местных СМИ, в них участвовали вооруженные люди. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опровергать информацию об оперативно-разыскных мероприятиях не стал, однако от комментариев воздержался, «исходя из оперативно-следственных соображений».

ФОРЭС выпускает керамические расклиниватели нефтяных скважин — пропанты. Производственные мощности находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах. Объем производства — до 100 тыс. тонн готовой продукции в месяц. Основной владелец — Сергей Шмотьев.

По словам адвоката Михаила Зельдина, мероприятие проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению «Роснефти». Претензии у компании якобы возникли из-за того, что ФОРЭС продал продукцию на 30% дороже себестоимости. Защитник отметил, что изначально дело возбудил следователь полиции, однако впоследствии оно было изъято прокуратурой и передано в Главное следственное управление СКР. «Судьи Басманного суда Москвы выдают разрешения на обыски, и самолет Министерства обороны с 70 следователями и оперативниками на борту вылетает в Екатеринбург для расследования этого “преступления”»,— написал Михаил Зельдин в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Господин Зельдин пояснил «Ъ-Урал», что представляет интересы «одного из лиц, имеющих отношение к делу». Он добавил, что сейчас уголовное дело не имеет фигурантов. Иные детали Михаил Зельдин раскрывать не стал.

«Ъ-Урал» направил официальный запрос в пресс-службу ПАО «НК “Роснефть”», на момент подготовки материала ответ не поступил. В пресс-службе компании ФОРЭС на звонки не ответили.

Ранее компания ФОРЭС попадала в скандал, связанный с уголовным делом бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова. По данным следствия, в 2015 году высокопоставленный полицейский получил взятку 7,5 млн руб. за указание возбудить уголовное дело о мошенничестве с кредитными средствами в отношении руководства ООО «Форэс-химия». Взяткодателем выступил заместитель председателя правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев.

ООО «Форэс-химия» выступало поручителем по кредиту на сумму более 560 млн руб., однако в 2014 году кредит перестали обслуживать, а «Форэс-химия» заявила, что ее участие в сделке обусловлено поддельными документами. Для возврата денег Олег Коноплев, с его слов, решил инициировать уголовное дело за взятку, где банк был бы признан потерпевшим.

Первые полгода в СИЗО Олег Коноплев не признавал свою вину, но после стал сотрудничать со следствием, благодаря чему в 2021 году был приговорен к пяти годам условно и штрафу 20 млн руб. Игорь Трифонов в 2022 году был приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима, а также лишен звания генерал-майора. Вину он не признал.

Илья Смирнов