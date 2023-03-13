Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап

Группа A. «Пари Нижний Новгород»—«Локомотив-Кубань» 75:70. УНИКС—МБА 73:58. «Зенит»—ЦСКА 69:72.

Турнирная таблица

И В П % побед

1. ЦСКА 30 28 2 93

2. УНИКС 30 24 6 80

3. «Зенит» 30 21 9 70

4. «Пари Нижний Новгород» 29 17 12 59

5. «Локомотив-Кубань» 30 16 14 53

6. МБА 29 13 16 45

Группа Б. «Парма-Пари»—«Енисей» 79:78. «Минск»—«Автодор» 81:65. «Астана»—«Самара» 73:92.

Турнирная таблица

1. «Парма-Пари» 29 14 15 48

2. «Самара» 30 13 17 43

3. «Автодор» 29 12 17 41

4. «Енисей» 30 12 18 40

5. «Астана» 28 5 23 18

6. «Минск» 30 2 28 7

Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.