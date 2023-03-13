Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап

Группа A. «Пари Нижний Новгород»—«Локомотив-Кубань» 75:70. УНИКС—МБА 73:58. «Зенит»—ЦСКА 69:72.
Турнирная таблица
И В П % побед
1. ЦСКА 30 28 2 93
2. УНИКС 30 24 6 80
3. «Зенит» 30 21 9 70
4. «Пари Нижний Новгород» 29 17 12 59
5. «Локомотив-Кубань» 30 16 14 53
6. МБА 29 13 16 45
Группа Б. «Парма-Пари»—«Енисей» 79:78. «Минск»—«Автодор» 81:65. «Астана»—«Самара» 73:92.
Турнирная таблица
1. «Парма-Пари» 29 14 15 48
2. «Самара» 30 13 17 43
3. «Автодор» 29 12 17 41
4. «Енисей» 30 12 18 40
5. «Астана» 28 5 23 18
6. «Минск» 30 2 28 7
Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.