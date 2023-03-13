Грузия выдала США разыскиваемого ФБР за хакерство россиянина

Из Грузии в США экстрадирован гражданин РФ, разыскиваемый ФБР, сообщает прокуратура Грузии, не называя имя подозреваемого. Россиянин был задержан 22 октября 2022 года в Кобулети, согласно информации США, в 2016–2019 годах он через взлом компьютерных систем получил доступ к данным в том числе жителей Флориды.

«В результате указанных действий обвиняемый получил доход в размере около 1 000 000 лари»,— говорится в сообщении грузинского ведомства от 13 марта.

Если перевести 1 млн лари в доллары США, то по курсу на сегодня, 13 марта, получится чуть более $383 тыс.

В сообщении прокуратуры Грузии также содержится ссылка на информацию Минюста США, в которой говорится об экстрадиции россиянина Дария Панкова, подозреваемого в хакерстве и задержанного в Грузии 4 октября 2022 года.

«Согласно обвинительному заключению, Панков разработал вредоносную программу NLBrute. Мощное вредоносное ПО было способно скомпрометировать защищенные компьютеры путем расшифровки учетных данных для входа, таких как пароли»,— сообщало американское ведомство 22 февраля. По данным Минюста США, Дарий Панков передал учетные данные более чем 35 тыс. скомпрометированных компьютеров для продажи на веб-сайте и получил незаконный доход в размере более $350 тыс.

Если Дария Панкова признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 47 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Указаний на его связь с задержанным 22 октября гражданином РФ в сообщениях грузинского и американского ведомств нет.

Мария Федотова