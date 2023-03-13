Лидеру группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому грозит штраф за дискредитацию армии

В Хорошевский суд Москвы поступил протокол об административном нарушении, составленный в отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Из карточки на сайте суда следует, что протокол составлен по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Покровский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Максим Покровский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заседание суда по делу Максима Покровского назначено на 27 марта. Максимальное наказание по статье — штраф в размере 50 тыс. руб.

С 2019 года Максим Покровский живет в США. В январе—феврале 2023 года группа провела свой первый тур по Европе. После 24 февраля группа выпустила семь песен о специальной военной операции на Украине. Сам Максим Покровский неоднократно высказывался против действий России на Украине.

Лусине Баласян