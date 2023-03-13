Маркетингу нужен «Дзен»

В Екатеринбурге за 2022 год количество резюме в рекламной отрасли снизилось на 14%, а число вакансий выросло на 19%. Наиболее востребованными специалистами стали менеджеры по маркетингу, дизайнеры и художники, а также менеджеры по работе с партнерами. После блокировки ряда крупнейших интернет-площадок специалисты по работе с платформой «Дзен» стали требоваться чаще на 53%, с платформой Telegram — на 78%. По словам участников рынка, работа на старых площадках продолжается, но требует новых инструментов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уральский рекламный рынок испытывает серьезный дефицит кадров — на одну вакансию приходится 2,2 резюме при норме 5,6, подсчитали аналитики hh.ru. В Екатеринбурге за 2022 год количество резюме в сфере маркетинга, рекламы и PR снизилось на 14%, а число вакансий выросло на 19%. Средняя предлагаемая зарплата выросла на 21%, до 62,4 тыс. руб. Средняя ожидаемая зарплата выросла всего на 2,4% и составила 45,3 тыс. руб.

По словам экспертов регионального представительства Ассоциации коммуникационных агентств (АКАР Урал), специалистов становится труднее нанимать в штат даже с зарплатой выше средней по рынку. Как рассказал директор медийного агентства AMG Сергей Балакирев, за квалифицированных сотрудников в сфере рекламы и маркетинга агентства конкурируют не только между собой, но и с крупными предприятиями, с госсектором.

«Вторая тенденция — конкуренция с федеральными агентствами. После пандемии все поняли, что неважно, где работает персонал, и сейчас, оставаясь в Екатеринбурге, реально получить предложение из Москвы, где шестизначные зарплаты. Специалистов в сфере digital-рекламы очень активно “засасывают” платформы, тот же “Яндекс”»,— отметил господин Балакирев.

Согласно исследованию hh.ru, наиболее востребованными специалистами в Екатеринбурге в январе стали менеджеры по маркетингу (доля в разделе рекламы и маркетинга — 39%), дизайнеры и художники (13%), а также менеджеры по работе с партнерами (12%). В то же время по числу резюме лидируют менеджеры по работе с партнерами (26%), дизайнеры и художники (17%), менеджеры по маркетингу (15%).

Founder&CEO агентства 19agency84 Екатерина Маркова отметила, что бренды и агентства все еще нуждаются в специалистах «старой школы», которые готовы закрывать много разных задач.

«Сами же соискатели сейчас в основном уходят и развиваются в узких направлениях: SMM-редакторы, контентмейкеры, комьюнити-менеджеры, сторисмейкеры»,— пояснила госпожа Маркова.

«Soft skills (широкий спектр умений) и meta skills (умение создавать возможности) выходят на первый план. Аккаунт-менеджеры, арт-директора, стратеги — это те люди, которых мы рады принять в команду всегда. События последних лет позволили иначе взглянуть и на проектных сотрудников»,— отметил основатель Be Brand People Артем Дрыган. По его словам, на потребности рынка влияет цифровая трансформация, которая усилила роль навыка работы с информацией: «Сейчас пользователь не хочет ждать, он хочет получить результат мгновенно».

После блокировки в России ряда крупнейших интернет-площадок, таких как Facebook и Instagram (обе принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), рекламный рынок переориентировался на российские соцсети. Как рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова, специалисты по работе с платформой «Дзен» стали требоваться чаще на 53%, с Telegram — на 78%.

«Безусловно, сегодня бизнес заинтересован в поисках новых каналов коммуникации с клиентом, в том числе онлайн. Изменения, произошедшие за последний год, зачастую требуют более профессиональной и вдумчивой маркетинговой политики»,— считает госпожа Осипова.

По словам Екатерины Марковой, вышеупомянутые площадки не заблокированы полностью, работа в них продолжается, хотя часть инструментария для продвижения стала недоступна. «В результате рынок не встал, профессии не умерли. Потребность в высококвалифицированных специалистах только усилилась: нужно получать тот же результат новыми способами»,— отметила она.

Диана Сунагатуллина