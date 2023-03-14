Легковесы поборются за абсолютное

В конце мая в Лас-Вегасе состоится один из самых ожидаемых боев года в профессиональном боксе. В нем звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) будут оспаривать две суперзвезды — владеющий этим статусом американец Девин Хейни и украинец Василий Ломаченко, только что переживший довольно сложный период в карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Ломаченко вновь получил шанс завоевать звание абсолютного чемпиона мира

Фото: Al Bello / Getty Images Василий Ломаченко вновь получил шанс завоевать звание абсолютного чемпиона мира

Фото: Al Bello / Getty Images

О том, что Девин Хейни и Василий Ломаченко близки к подписанию договора на бой, сообщил ESPN, который будет вести его трансляцию в формате pay-per-view. По его данным, матч состоится 20 мая в Лас-Вегасе. При этом предпочтительным слотом для исповедующего ислам Хейни являлся отрезок с конца марта до конца апреля, то есть перед осложняющим боксерам-мусульманам подготовку Рамаданом. Однако сроки пришлось сдвинуть из-за требований как телеканала, так и промоутерской компании Top Rank.

Речь идет о поединке, который обречен превратиться в хит и войти в список главных в 2023 году. Во-первых, из-за своего формального ранга. В нем будет разыграно не просто звание чемпиона мира в легком весе, а звание чемпиона абсолютного, то есть владеющего всеми четырьмя значимыми поясами — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В настоящий момент оно принадлежит Девину Хейни.

Во-вторых, важна репутация соперников. Оба являются несомненными суперзвездами современного профессионального бокса. Их даже иногда называют феноменами, что вполне объяснимо.

Девину Хейни всего 24 года, но в столь молодом, почти что юном для своего вида возрасте он уже имеет шикарный послужной список, состоящий исключительно из побед. Их у американца 29. Причем в последние годы Хейни расправлялся — нокаутом или добиваясь убедительного успеха по очкам — исключительно с топовыми бойцами вроде россиянина Заура Абдуллаева, кубинца Юриоркиса Гамбоа, венесуэльца Хорхе Линареса, американца Джозефа Диаса. Никто из них не смог оказать американскому бойцу по-настоящему упорное сопротивление. Разве что концовка поединка с Линаресом была для него довольно непростой. Звание абсолютного чемпиона мира Хейни добыл, одолев минувшим летом знаменитого австралийца Джорджа Камбососа, после чего в октябре не позволил тому взять реванш в повторном бою.

Во всех неофициальных рейтингах лучших боксеров вне зависимости от весовой категории Девин Хейни, который уже сообщил, что после майского выступления собирается перейти в следующую категорию — до 63,5 кг, находится очень высоко. В рейтинге ESPN он входит в топ-десятку.

Василий Ломаченко гораздо старше своего оппонента: в феврале ему исполнилось 35. И у него куда более долгая и любопытная карьера. Двукратный олимпийский чемпион, который в любителях был практически неуязвим, уже в своем третьем профессиональном поединке, в 2014 году, смог завоевать чемпионский пояс WBO в полулегком весе (до 57,2 кг). Позже Ломаченко добыл титул чемпиона мира в двух более тяжелых категориях — до 59 кг и до 61,2 кг, а благодаря яркому стилю приобрел колоссальную популярность у публики.

Интрига, связанная с его будущим, возникла в октябре 2020 года. Василий Ломаченко, владея тремя чемпионскими званиями в легком весе — WBO, WBC, WBA,— пытался добавить к ним и звание IBF, единственное, которого ему не хватало для полного комплекта. Оно принадлежало молодому Теофимо Лопесу. Американец из-за дефицита опыта считался явным аутсайдером матча против выдающегося соперника, но сенсационно взял верх по очкам.

Восстанавливая репутацию и заново добывая возможность участия в топовых боях, Василий Ломаченко справился с двумя довольно крепкими оппонентами — японцем Масаёси Накатани и ганцем Ричардом Комми. В начале 2022 года Ломаченко должен был опять биться за титулы лучшего легковеса. Правда, принадлежали он уже не Теофимо Лопесу, а успевшему выиграть у него Джорджу Камбососу. Но тут случилось еще одно ЧП. После начала военной операции России на Украине Василий Ломаченко записался в ряды территориальной обороны, и его возвращение в бокс затянулось. К регулярным тренировкам украинец приступил лишь летом, а на ринг в официальном матче вышел в октябре. Это был поединок против явно уступавшего Ломаченко в классе американца Джамейна Ортиса, чьим большим достижением стал тот факт, что он продержался против фаворита все 12 раундов.

С майским боем связан интересный нюанс. Пересечься Василий Ломаченко и Девин Хейни должны были еще в 2019 году, когда украинец находился на пике славы, а американец, по сути, только начинал своего восхождение к ней. Хейни тогда получил статус претендента на принадлежавший Ломаченко титул WBC и неоднократно требовал встречи с чемпионом, используя при этом выражения то ли на грани, то ли уже за гранью фола. Структура, однако, кажется, посчитала такое столкновение преждевременным, а чтобы избежать его, не нарушив регламент, повысила Василия Ломаченко в ранге, сделав его так называемым франчайз-чемпионом.

Алексей Доспехов