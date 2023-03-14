Из кресла на скамью

На Ставрополье закончено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего федерального судьи. Он обвиняется в том, что обещал добиться нужного судебного решения для своего знакомого. За свою услугу экс-судья получил два миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем судье Минераловодского городского суда Владимире Арутюнове. Следствием ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4, ст.159 УК РФ). Дело передано в Минераловодский горсуд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sudsovetnik.ru Фото: sudsovetnik.ru

Как сообщила краевая прокуратура, дело в отношении экс-судьи вель первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ставропольскому краю. Фамилия обвиняемого в сообщении прокуратуры на названа. По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем судье Минераловодского городского суда Владимире Арутюнове.

Как уточнили в прокуратуре края, экс-судья обещал своему знакомому содействие при рассмотрении в суде апелляционной инстанции гражданского дела его брата о взыскании с общества с ограниченной ответственностью стоимости ранее приобретенного автомобиля, сгоревшего при эксплуатации, и компенсации морального вреда.

В октябре 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда отказала в удовлетворении исковых требований потерпевшего. После этого экс-судья убедил истца, что с помощью своих знакомств в судейской системе он сможет оказать влияние на принятие судом кассационной инстанции решения о приостановлении производства рассмотрения жалобы, организовать получение новых доказательств и, в случае необходимости, изменить подсудность рассмотрения гражданского дела с тем, чтобы в конечном счете решение было принято в его пользу.

Свои услуги он оценил в 2,5 млн руб. При этом судья убеждал знакомого, что без его помощи в вышестоящей инстанции в удовлетворении исковых требований будет отказано.

В ноябре 2018 года и июле 2019 года через доверенных лиц потерпевшего судья частями получил два миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Не дождавшись обещанного результата, потерпевший обратился в правоохранительные органы. В отношении Владимира Арутюнова региональным УФСБ по Ставропольскому краю был собран оперативный материал, на основе которого в октябре 2021 года возбудили уголовное дело.

К этому моменту господин Арутюнов уже был лишен судейской мантии. В ноябре 2020 года Квалификационная коллегия судей Ставропольского края лишила его полномочий и седьмого квалификационного класса.

Коллеги экс-судьи провели проверку по жалобе межрайонной прокуратуры и выяснили, что господин Арутюнов в июле 2020 года без проведения заседания вынес приговор несовершеннолетнему, который обвинялся в нескольких десятках краж из магазинов и угонах автотранспорта. Комиссия выяснила, что судья поручал секретарю писать протоколы нескольких заседаний, которые на самом деле не проводились. Арутюнов тогда обошелся без очного допроса 19-ти потерпевших и 49-ти свидетелей по делу, а также без гособвинителя, хотя само судебное следствие продолжалось более полугода.

Было установлено также, что Владимир Арутюнов систематически нарушал УПК, не вел аудиопротоколирование и затягивал рассмотрение дел.

Решение Ставропольской ККС господин Арутюнов пытался оспорить в Высшей квалификационной коллегии и в Верховном суде. Однако, восстановить свой статус он так и не смог.

Теперь его дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4, ст.159 УК РФ) будет рассмотрено в Минераловодском городском суде, где он ранее работал сам. В случае, если вина Владимира Арутюнова будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Александра Ларинцева, Пятигорск