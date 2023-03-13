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обновлено 15:20

Аукцион на право аренды бывшего депо в Разгуляе в третий раз перенесли

Департамент имущественных отношений администрации Перми вновь объявил перерыв в проведении аукциона на право аренды бывшего трамвайного депо в Разгуляе. По информации на муниципальной торговой площадке, аукцион возобновится 14 марта в 10:00. Это уже третий перенос аукциона. Изначально планировалось, что он состоится 9 марта, однако торги перенесли на 10 марта, а затем на 13 марта.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание депо было построено в 1917 году, отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) в соответствии с законодательством установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год. Площадь всего объекта составляет 3,5 тыс. кв. м. Победитель аукциона должен будет провести работы по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.

На торги заявились десять участников: ООО «Инвестиционная компания “Проксима”», ООО «Альянс», ООО «Кросс», ООО «Лофт-Конструкция», ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», индивидуальные предприниматели Самир Рагиф-оглы Азизов, Лидия Белова, Геннадий Вдовин, Роман Маилов, Евгений Шальников.

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