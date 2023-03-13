Минпросвещения поддержало идею ношения патриотических значков в школах

Минпросвещения России концептуально поддержало введение значков как элемента формы школьников. Об этом говорится в ответе замглавы Минпросвещения Андрея Корнеева на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой, которая ранее выступила с этим предложением.

«Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения»,— приводит ТАСС выдержку из письма. Процесс разработки значков и их дизайн будет дополнительно проработан министерством совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Андрей Корнеев обратил внимание, что образовательные организации в своих локальных актах могут устанавливать собственные требования к школьной форме. При этом в письме указывается, что ранее Минпросвещения выступило с идеей установления общих требований, поэтому после внесения соответствующих изменений в закон значки будет рекомендовано определять «как элемент школьной формы».

13 февраля Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести школьные значки. Такой элемент формы, по ее словам, является важной частью воспитания, принадлежности, идентификации. Госпожа Лантратова считает, что значки должны стать «предметом гордости подрастающего поколения, атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе».

Милена Костерева