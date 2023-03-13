В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» (VK) произошел массовый сбой. Наличие технических проблем «Ъ» подтвердили представители сервиса.

«У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме»,— сообщили в пресс-службе социальной сети.

По данным Downradar, пользователи VK фиксировали неполадки сегодня, 13 марта, с 10 утра. Большинство жалоб на работу соцсети поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Последний масштабный сбой в работе «ВКонтакте» произошел в феврале. Тогда источники «Ъ» указывали, что проблему могла вызвать ошибка при установке обновлений в сетевом ядре.

Подробнее об инциденте, его причинах и последствиях — в материале «Ъ» «"ВКонтакте" ломает стену».

Григорий Лейба