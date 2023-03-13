Росбанк сообщил о крупной DDoS-атаке

Специалисты Росбанка отражают крупную DDoS-атаку на свои сервисы. Могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, однако основные сервисы работают штатно. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Росбанк отражает крупную DDoS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта»,— говорится в сообщении Росбанка в Telegram.

Банк продлил работу офисов, где можно будет подать заявления на срочные переводы в бумажном виде.

После начала военной операции на Украине крупнейшие российские банки регулярно подвергаются хакерским атакам. О непрерывных кибератаках на ресурсы организации сообщали в Сбербанке.

Анастасия Ларина