Прокуратура запросила для Анатолия Быкова 18 лет заключения по второму уголовному делу

В Красноярске сегодня начались судебные прения по второму уголовному делу в отношении экс-депутата регионального заксобрания и бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова. По ст. УК об убийстве (ст. 105 УК РФ) прокуратура запросила для бизнесмена 12 лет лишения свободы, но с учетом первого приговора от 7 сентября 2021 — 18 лет заключения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По эпизоду о покушении на убийство (ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ) гособвинитель потребовал для Анатолия Быкова девять лет лишения свободы, но просил освободить от ответственности по истечению срока давности. 30 марта в прениях выступит сторона защиты. Адвокаты Анатолия Быкова заявляют о невиновности клиента.

Согласно версии СКР, в 2004 году Анатолий Быков якобы решил расправиться с учредителем красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андреем Неколовым. В сентябре того года он, говорится в деле, нашел киллера, согласившегося устранить жертву за $50 тыс. Однако в ходе подготовки к преступлению исполнитель получил более срочный «заказ» — по указанию Анатолия Быкова необходимо было ликвидировать вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. 1 ноября 2004 года на дороге киллер из автомата Калашникова изрешетил BMW спортсмена, но Андрей Грабовский не пострадал. После неудачного покушения наемник выполнил отложенный «заказ»: выпустил в Андрея Неколова четыре пули из пистолета ТТ, не оставив ему шансов выжить. Поскольку исполнитель справился только с одним «заказом», обещанный ему гонорар был снижен до $10 тыс.

Это второй судебный процесс над бизнесменом. 7 сентября 2021 года Свердловский райсуд Красноярска назначил бизнесмену 13 лет колонии за организацию заказного убийства двух коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Приговор был основан на вердикте присяжных, которые признали Анатолия Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

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Илья Николаев