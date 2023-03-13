Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский завод соков после смены владельцев вышел из убытков

Пермское ООО «Санфрут», управляющее одноименным предприятием по производству напитков, раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,27 млрд руб. (годом ранее — 2,34 млрд руб.). Чистая прибыль «Санфрут» за прошлый год — 52,16 млн руб. Предыдущие два года общество демонстрировало убытки: 133,92  млн руб. в 2020 году и 146,41 млн руб. в 2021-м. Из финансовой отчетности ООО следует также, что в 2022 году увеличились прочие доходы и расходы предприятия. В 2021-м они составляли 515,81 млн руб. и 529,79 млн руб. соответственно, в прошлом году — 771,39 млн руб. и 720,16 млн руб.

Компания «Санфрут» основана в 2001 году. Производит соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Изначально учредителем предприятия выступило ОАО «Минеральные удобрения» (ныне филиал «Пермские минеральные удобрения» холдинга «Уралхим»). Еще до вхождения ОАО в «Уралхим» завод «Санфрут» перешел в собственность бывших топ-менеджеров «Минеральных удобрений» Наили Николаевой, Валерия Чупракова и Геннадия Шилова, каждому из которых принадлежало по 30% в уставном капитале предприятия, еще 10% владел гендиректор ООО «Санфрут» Игорь Колпаков.

В конце августа 2022 года госпожа Николаева и господа Чупраков, Шилов и Колпаков продали завод столичному ООО «Инвестпроект» и гендиректору и единственной владелице этой компании Ксении Галкиной. Сами бывшие владельцы сделку не комментировали. Источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что госпожа Галкина приобрела предприятие в интересах другого столичного бизнесмена, который ранее специализировался на коммерческой недвижимости, но после ухудшения ситуации в этой отрасли решил освоить новое для себя направление.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...