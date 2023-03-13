Пермский завод соков после смены владельцев вышел из убытков

Пермское ООО «Санфрут», управляющее одноименным предприятием по производству напитков, раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,27 млрд руб. (годом ранее — 2,34 млрд руб.). Чистая прибыль «Санфрут» за прошлый год — 52,16 млн руб. Предыдущие два года общество демонстрировало убытки: 133,92 млн руб. в 2020 году и 146,41 млн руб. в 2021-м. Из финансовой отчетности ООО следует также, что в 2022 году увеличились прочие доходы и расходы предприятия. В 2021-м они составляли 515,81 млн руб. и 529,79 млн руб. соответственно, в прошлом году — 771,39 млн руб. и 720,16 млн руб.

Компания «Санфрут» основана в 2001 году. Производит соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Изначально учредителем предприятия выступило ОАО «Минеральные удобрения» (ныне филиал «Пермские минеральные удобрения» холдинга «Уралхим»). Еще до вхождения ОАО в «Уралхим» завод «Санфрут» перешел в собственность бывших топ-менеджеров «Минеральных удобрений» Наили Николаевой, Валерия Чупракова и Геннадия Шилова, каждому из которых принадлежало по 30% в уставном капитале предприятия, еще 10% владел гендиректор ООО «Санфрут» Игорь Колпаков.

В конце августа 2022 года госпожа Николаева и господа Чупраков, Шилов и Колпаков продали завод столичному ООО «Инвестпроект» и гендиректору и единственной владелице этой компании Ксении Галкиной. Сами бывшие владельцы сделку не комментировали. Источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что госпожа Галкина приобрела предприятие в интересах другого столичного бизнесмена, который ранее специализировался на коммерческой недвижимости, но после ухудшения ситуации в этой отрасли решил освоить новое для себя направление.