Подозреваемый в убийстве сын депутата Госдумы Иванюженков доставлен на допрос

В этой новости сообщается, что сын депутата Госдумы, хоккеист Артем Иванюженков доставлен на допрос в ГСУ СКР по Московской области по подозрению в убийстве молодого человека в ресторане Подольска. Позже старший помощник руководителя регионального ГСУ Ольга Врадий сообщила, что господин Иванюженков не причастен к убийству. Затем хоккейный клуб «Сочи», за которой выступает молодой человек, сообщил, что тот в момент преступления в Подольске находился на командных сборах. В то же время в Telegram-каналах стало распространяться видео, на котором Артем Иванюженков говорит, что последние три дня был в Сочи.

Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Московской области проводят допрос Артема Иванюженкова — игрока хоккейного клуба «Сочи» и сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова. Его подозревают в убийстве молодого человека у ресторана в подмосковном Подольске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В сообщении регионального управления СКР говорится, что при расследовании уголовного дела по факту убийства «в следственный отдел доставлены все участники инцидента». С ними проводятся допросы, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение, пояснили в ведомстве.

«12 марта в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель. По данным следствия, молодой человек получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения»,— говорится в сообщении пресс-службы ГСУ.

Сегодня, 12 марта, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что Артема Иванюженкова подозревают в убийстве. По информации телеканала, в ходе конфликта в кафе в Подмосковье он нанес ножевое ранение неназванному молодому человеку и скрылся с места преступления.

В 2020 году Артем Иванюженков сбил велосипедиста в Подмосковье. Пострадавший умер на месте до приезда скорой помощи. В 2016 году он вместе с братом Антоном также попал в ДТП, пострадали два человека. По факту аварии возбудили уголовное дело против Антона Иванюженкова, но через несколько месяцев его закрыли по примирению сторон.