В Северском районе спасатели более суток эвакуировали из леса травмированного туриста

Более суток в Северском районе спасатели пытались эвакуировать из леса мужчину, который из-за травм не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Сообщение о травмированном мужчине поступило 10 марта около 15 часов. Он был в районе Наташкиных водопадов, которые находятся в истоках реки Иль у Северного подножия вершины горы Убиньсу. Мужчине требовалась помощь, поскольку он не мог самостоятельно передвигаться из-за полученных в результате падения множественных травм рук и ног.

Для большего охвата зоны поисков спасатели разделились на две группы. Одна из них двигалась пешком, вторая — на автомобиле, в поисках оптимального подъезда к пострадавшему. Около 21 часа мужчину нашли. Ему дали обезболивающее и наложили на травмированные конечности вакуумные шины. Спасатели начали его транспортировку, однако он испытывал сильные боли и кричал. Тогда решили подождать для более эффективного действия обезболивающего.

11 марта в 4:30 после повторного обезболивания спасатели снова попытались транспортировать мужчину. Однако он продолжал испытывать сильные боли. На место прибыла дежурная смена Краснодарского отряда «Кубань-СПАС». После третьего обезболивания, состыковав две пары носилок, спасатели придали жесткость конструкции и снова попробовали транспортировать туриста. К месту эвакуации его несли пешком по сложному рельефу.

В 14 часов на место прибыли еще семь спасателей. Через 1,5 часа пострадавшего доставили в станицу Дербентскую и погрузили в машину. К 17 часам мужчину передали медикам Северской ЦРБ.

Татьяна Ручкина

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