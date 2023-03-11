«Спартак» обыграл «Факел» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» победили воронежский «Факел» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене» встреча завершилась со счетом 3:2.

Голы забили: Промес (18, 42), Мартинс (87) — Аппаев (43), Рабеи (45+4, пен.).

В турнирной таблице «Спартак» с 40 очками занимает второе место. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й позиции.

В следующем туре «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом» 18 марта. «Факел» в домашнем матче сыграет с «Сочи» 18 марта.

Мария Федотова