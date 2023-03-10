В Сочи реконструировали Сад русско-японской дружбы

В Центральном районе Сочи впервые реконструировали Сад русско-японской дружбы, разбитый в 1986 году. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Кубани.

Масштабная реконструкция здесь началась в 2021 году. Работы по благоустройству сада были поделены на три этапа. Два из них были реализованы по инициативе парламентариев за счет средств краевого бюджета почти на 8 млн руб.

В декабре 2021 же года по инициативе депутатов ЗСК в сквере высадили новые деревья и кустарники, обустроили альпийские горки и дорожки. Аналогичные работы здесь провели и в 2022 году. Также в сквере очистили и отремонтировали пруд, провели его гидроизоляцию. Кроме того, в 2022 году по инициативе краевых парламентариев высажены кустарники и многолетние цветы.

В рамках рабочей поездки в Сочи парламентская делегация во главе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко побывала в сквере. Комментируя итоги визита, спикер краевого парламента оценил вклад коллег-парламентариев в формирование облика города-курорта.

«Сохранился сквер, открытый более 30 лет назад. И особенно ценно, что в обновление и реконструкцию последнего внесли свою лепту депутаты Законодательного собрания. Именно такие места формируют восприятие города и его имидж как главного курорта. И мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить и укрепить его»,— отметил Юрий Бурлачко.

Сад русско-японской дружбы разбит в Сочи в 1986 году, его площадь составляет 0,6 га. Согласно проекту, в парке были высажены наиболее популярные растения, произрастающие на востоке,— их специально для посадки в парке привезли из Японии. Также в сквере установили архитектурные формы, присущие японскому стилю.

Леонид Ломакин

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