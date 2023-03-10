Нижегородца арестовали за сотрудничество с украинскими вербовщиками

Житель Нижнего Новгорода арестован по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Трое оперативников в штатском задержали мужчину на площади Маршала Жукова, недалеко от Вечного огня. По данным нижегородского УФСБ, обвиняемый по своей инициативе вступил в контакт с представителями спецслужб Украины, тайно обсуждая возможность личного участия в вооруженном конфликте.

В отношении нижегородца было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Задержанный признал свою вину по предъявленному обвинению, сообщили в УФСБ.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород