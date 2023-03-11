85 лет назад Германия оккупировала Австрию. Многие австрийцы встретили Гитлера восторженно. Хроника событий, цитаты из мировых СМИ, воспоминания очевидцев и политиков — в подборке «Ъ».

Февраль: подготовка к присоединению

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Формирование немецкой полиции входит в австрийский город Имст 12 марта 1938 года

Фото: AP Формирование немецкой полиции входит в австрийский город Имст 12 марта 1938 года

Фото: AP

По итогам Первой мировой войны страны подписали Версальский и Сен-Жерменский мирные договоры. По ним Германия и Австрия должны были оставаться отдельными, независимыми государствами, несмотря на один язык, историю и тесно связанные экономики. Руководство Германии считало такое положение противоестественным.

12 февраля 1938 года канцлер Австрии Курт Шушниг отправился на переговоры с Гитлером. Его заставили подписать ультиматум из трех пунктов: внешняя и военная политика его страны теперь зависит от немецкой; австрийская правоохранительная система переходит под контроль нацистов; а те из них, что находятся в заключении, попадают под амнистию.

Из поздравлений по случаю Пурима, австрийская газета «Еврейская пресса», 11 марта 1938 года:

«Сложная международная обстановка благоволит действиям тех людей, чьи звезды восходят только ночью. Власть правосудия, мораль, этика, человечность стали лишь модными бессмысленными словечками. Мир преклоняется перед теми, кто бряцает оружием и запугивает людей… Контракты — эти клочки бумаги, что торжественно гарантировали права,— теперь не действуют».

Оказавшись на родине, Курт Шушниг назначил плебисцит. Он призвал австрийцев проголосовать за независимость от Германии. Мероприятие запланировали на 13 марта 1938 года. Незадолго до голосования немцы начали стягивать войска к австрийской границе.

Из сообщения корреспондентов Reuters из Мюнхена в изложении норвежской газеты Velgeren, 11 марта 1938 года:

«Тысячи немецких солдат маршируют к австрийской границе. Есть как пехота, так и полевая артиллерия. Люди, живущие рядом с национальными автомагистралями, говорят, что армейские части маршировали по ним всю ночь. В приграничных районах военные принудительно конфискуют лошадей и ослов».

Из сообщения корреспондента советской газеты «Правда», 12 марта 1938 года:

«Части германского седьмого армейского корпуса в составе трех дивизий с полевой артиллерией, танками, авиацией, техническими частями и переправочными средствами были выдвинуты к австрийской границе для подкрепления германского ультиматума австрийскому правительству… Для переброски войск в Мюнхене были реквизированы все средства передвижения — автомашины, муниципальные автобусы и частные грузовики».

Первый день: новый ультиматум и вторжение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация судетских немцев приветствует Адольфа Гитлера во время празднования на площади Хельденплац в Вене, 15 марта 1938 года

Фото: AP Делегация судетских немцев приветствует Адольфа Гитлера во время празднования на площади Хельденплац в Вене, 15 марта 1938 года

Фото: AP

11 марта 1938 года Гитлер выдвинул новые требования к австрийцам — отмена плебисцита о независимости и отставка канцлера. Курт Шушниг подчинился. В ночь на 12 марта немецкие войска вошли на территорию Австрии. Считается, что они не сделали при этом ни одного выстрела.

Из статьи «Австрия: Гитлер вернулся домой, мечта Бисмарка стала правдой» американского Newsweek от 21 марта 1938 года:

«В 7:45 музыкальное вещание "Радио Вены" остановилось… Программа возобновилась грохотом первой симфонии Бетховена… Затем в 11:45 в воздухе разнеслись ворчливые звуки флейты, северные барабаны резкими голосами загремели "Песню Хорста Весселя". Немецкие войска перешли границы в Зальцбурге».

Из статьи «Ушла Австрия!», французская газета Le Figaro от 12 марта 1938 года:

«Конец Австрии. Свастики развеваются в Вене, Инсбруке, Граце и Линце. Была Австрия. Страна никогда не подвергалась насилию, но ее судьба свершилась сегодня. Германия не допустила плебисцита, в котором должна, наконец, выразиться воля большинства народа. Канцлер Шушниг оказался единственным, от кого зависело положение. Он сам признал это во время душераздирающего прощания со своим народом. Он не пролил крови, он не продал свою страну коммунистам... "Я проиграл насилию,— сказал он.— Мне поставили ультиматум. Не сопротивляйтесь немецким войскам, которые вторгнутся в страну. Я не хочу, чтобы по моей вине пролилась кровь"».

Второй день: триумф фюрера

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Толпа слушает Йозефа Геббельса, передающего воззвание Гитлера. 12 марта 1938 года

Фото: VOTAVA / IMAGNO / APA-PictureDesk / AFP Толпа слушает Йозефа Геббельса, передающего воззвание Гитлера. 12 марта 1938 года

Фото: VOTAVA / IMAGNO / APA-PictureDesk / AFP

12 марта 1938 года рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер въехал в Австрию, которая все еще формально считалась независимым государством. Во время поездки он посетил родные места — Браунау и Линц.

Из статьи «Гитлер возвращается домой», американский журнал Time от 21 марта 1938 года:

«"Современный Цезарь" — так на прошлой неделе мировая пресса называла Гитлера, которая всегда находит благородное клише. Триумфальной колесницей Цезаря стал его обычный большой черный "Мерседес-Бенц". По обыкновению, он ехал рядом со своим шофером, входя в свою родную Австрию в сопровождении растянувшейся на две мили процессии из немецкой армии, отрядов штурмовиков, шести танков и немецких бомбардировщиков, затемняющих небеса.

Австрийцы кричали: "Мы встречаем нашего лидера!", "Один фюрер — один рейх". Многие падали на колени, когда "Мерседес" проезжал, а после этого ползали по оставленным колесами следам и собирали австрийскую землю, взрытую острыми немецкими гусеницами.

Между тем в фабричных районах по всей Австрии нацисты (в основном австрийцы) раздевали до пояса рабочих с коммунистическими или социалистическими взглядами и хлестали их плетьми-девятихвостками. В еврейском квартале Вены пороли мальчиков, глаза стариков влажнели, пока им рвали бороды. Нацисты плевали в лица еврейкам, и почти все, будь ты еврей или ариец, скоро начнут носить свастику».

Из статьи «Гитлер на родине», британская газета The Guardian, 14 марта 1938 года:

«Последний раз герр Гитлер посещал родину в 1923 году. По сообщениям, он казался заметно расчувствованным, когда пересекал границу в 15:30 в Браннау, на реке Инн, где родился. В Линце его принял доктор Зейсс-Инкварт, который отметил, что немцы теперь нашли друг друга, что, наконец, они объединены и станут держаться вместе в каждой битве — как один народ. После трудных лет люди теперь свободны навсегда. Статья 88 Мирного договора, запрещавшая союз двух стран, утратила силу. Армия марширует, доказывая правоту этого немца всему миру».

Третий день: воссоединение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Парад в Вене 15 марта 1938 года Фото: London Express / Hulton Archive / Getty Images Адольф Гитлер выступает на венской площади Хельденплац, 15 марта 1938 года Фото: VOTAVA / IMAGNO / APA-PictureDesk / AFP Следующая фотография 1 / 2 Парад в Вене 15 марта 1938 года Фото: London Express / Hulton Archive / Getty Images Адольф Гитлер выступает на венской площади Хельденплац, 15 марта 1938 года Фото: VOTAVA / IMAGNO / APA-PictureDesk / AFP

13 марта 1938 года нацист и вновь назначенный австрийский канцлер Артур Зейсс-Инкварт подписал закон «О воссоединении Австрии и Германии». Международная реакция на аншлюс оказалась весьма сдержанной. Его официально осудили СССР, Чили, Испания и Китай.

Из статьи британской газеты Daily Express в изложении советской газеты «Правда» от 15 марта 1938 года:

«Захват Австрии Германией ничего не меняет. В конце концов, Австрия была германской территорией и до того, как Гитлер двинул туда свою армию. Англию не касается, вступал ли Гитлер в Австрию или ушел оттуда. Мы должны заниматься своими собственными делами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газета «Вечерняя Москва» с карикатурой на аншлюс, 15 марта 1938 года

Фото: electro.nekrasovka.ru Газета «Вечерняя Москва» с карикатурой на аншлюс, 15 марта 1938 года

Фото: electro.nekrasovka.ru

Из докладной записки наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова на имя Иосифа Сталина, 14 марта 1938 года:

«Захват Австрии представляется величайшим событием после мировой войны, чреватым величайшими опасностями, и не в последнюю очередь для нашего Союза. Обойти молчанием это событие и сохранить полную пассивность несовместимо с нашей мирной политикой и нашей позицией в Лиге наций».

Март: протесты и погромы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антисемитская акция в Вене, март 1938 года

Фото: Austrian National Library / APA-PictureDesk / AFP Антисемитская акция в Вене, март 1938 года

Фото: Austrian National Library / APA-PictureDesk / AFP

Вскоре по всей Австрии начались погромы, преследования антифашистов, противников аншлюса и евреев.

Из статьи «Уничтожение независимости Австрии», советская газета «Правда», 14 марта 1938 года:

«200 тыс. немецких солдат в Австрии. Продолжаются массовые аресты… В рабочих кварталах Вены и других городов сконцентрированы сильные полицейские отряды, фашистские штурмовики и войска. Печать сообщает об избиениях рабочих, подозреваемых в сочувствии антифашистам. В Галлейне вспыхнули антифашистские забастовки в соляных копях. Забастовки подавлены войсками».

Из книги Стефана Цвейга «Вчерашний мир: воспоминания европейца», 1941 год:

«Дана была воля неограниченному надругательству над человеком… Неповинных людей отлавливали на улице, как зайцев, и волокли в казармы СА 1 чистить нужники; все, что прежде мерещилось болезненно-грязному, безудержно злобствующему воображению по ночам, бесчинствовало теперь среди бела дня. То, что нацисты врывались в жилища и у дрожавших от страха женщин вырывали из ушей серьги, было не ново. Городские грабежи, как известно, происходили и сотни лет тому назад, во времена средневековых войн; но здесь было бесстыжее упоение от публичного истязания, душевных пыток, изощренных унижений… В прежние времена того, что произошло в злосчастной Вене, было бы достаточно для международного бойкота; в 1938 году мировая совесть помалкивала или лишь слегка роптала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антисемитские надписи на фасаде венского кафе

Фото: Imagno / Getty Images Антисемитские надписи на фасаде венского кафе

Фото: Imagno / Getty Images

Из статьи «Евреи больше не нужны», австрийская газета Vorarlberger Tagblatt от 18 марта 1938 года:

«Эти чуждые для народа элементы покидают страну с тех пор, как в Австрии отняли основания для их праздного и бесчестного образа жизни. Нет нужды подчеркивать, что "великая миграция"… приветствуется людьми, верными своей родине. Менее приятно, что люди все еще пытаются спасти то, что можно спасти. Благодаря введенному не так давно, но очень жесткому контролю в Фельдкирхе (он соблюдается так тщательно, что международные поезда задерживаются на несколько часов), стало возможным изъять значительные капитальные активы за первые несколько дней и сохранить их для немецкого народа. Проверка, проведенная на железнодорожном вокзале Фельдкирх, привела к конфискации денежных средств и финансовых активов на общую сумму 121 353 шиллинга еще до полудня 16 марта».

Апрель: новый референдум

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Референдум в Австрии по аншлюсу, 10 апреля 1938 года

Фото: Stiehr / FPG / Hulton Archive / Getty Images Референдум в Австрии по аншлюсу, 10 апреля 1938 года

Фото: Stiehr / FPG / Hulton Archive / Getty Images

Немцы отменили референдум о независимости Австрии и взамен организовали свой. Его провели 10 апреля 1938 года. В Австрии за аншлюс проголосовали 99,75%, в Германии — 99,08%. Кружок для галочки за аншлюс находился в центре бюллетеня и существенно превышал размеры кружка против присоединения.

Из книги корреспондента CBS в Германии Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего рейха», 1960 год:

«Было ясно, что большинство австрийцев, которые еще 13 марта сказали бы "да" Шинингу (и независимости от Германии), 10 апреля скажут "да" Гитлеру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бланк референдума 10 апреля 1938: «Согласен ли ты с произошедшим 13 марта 1938 г. воссоединением Австрии с Германией и голосуешь ли за партию нашего лидера Адольфа Гитлера?», над большим кругом надпись «Да», над маленьким — «Нет»

Фото: автор неизвестен / Zumbo / Wikipedia Бланк референдума 10 апреля 1938: «Согласен ли ты с произошедшим 13 марта 1938 г. воссоединением Австрии с Германией и голосуешь ли за партию нашего лидера Адольфа Гитлера?», над большим кругом надпись «Да», над маленьким — «Нет»

Фото: автор неизвестен / Zumbo / Wikipedia

Из статьи «Немцы из Англии сказали "Да". Специальная поездка через море», американский журнал Life, 2 мая 1938 года:

«(Австрийцы и немцы, живущие в Великобритании) ответили "да" в 99,4% случаев, что сравнимо с 99,08%, полученных в тот день в Великой Германии. Эти поразительные проценты в основном честны, несмотря на доказанные примеры фальсификаций, и показывают реальную эффективность нацисткой демагогии. Многие социологи верят, что, если она смогла одурачить логичных немцев, она может одурачить кого угодно. Секрет в том, чтобы обращаться не к отдельным людям, а к массам».

Последствия: вера в непобедимость

Некоторые исследователи называют аншлюс прологом ко Второй мировой войне. Считается, что легкость, с которой его провели, подтолкнула нацистов к дальнейшим территориальным завоеваниям.

Из книги воспоминаний вице-канцлера Третьего рейха Франца фон Папена «Вице-канцлер Третьего рейха. Воспоминания политического деятеля гитлеровской Германии. 1933–1947»:

«Гитлер провел аншлюс насильственным путем, причем, вопреки всем предостережениям и мрачным пророчествам, избранный им путь оказался самым прямым и удачным. Между двумя государствами не только не произошло вооруженного конфликта, но и ни одна из иностранных держав не посчитала для себя возможным вмешаться. Они заняли такую же пассивную позицию, что и в момент восстановления в Германии всеобщей воинской повинности или при ремилитаризации Рейнланда. В результате Гитлер перестал прислушиваться к советам всех тех, кто хотел, чтобы он проявлял в своей внешней политике умеренность».

Игнат Воронцов