В РФ заблокирован музыкальный сервис Last.fm

Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис Last.fm. В реестре блокировок страниц и ресурсов говорится, что доступ «ограничивается к сайту». Ведомство не уточняет, кто потребовал блокировки и по каким причинам.

По информации «Роскомсвободы» (внесена в реестр иноагентов), доступ ограничен к одной песне — «Чорнобаївка» украинского исполнителя Jalsomino, хотя она не внесена в реестр экстремистских материалов. Так как блокировка ведется через HTTPS, то в РФ могут быть проблемы с доступом ко всему сервису. «Роскомсвобода» обращает внимание, что незадолго до блокировки в Telegram-каналах распространяли видео, в котором, как утверждалось, женщина громко слушала в машине эту песню в Крыму. В сообщениях отмечалось антироссийские высказывания в композиции.

Last.fm был запущен в 2022 году. С 2015 года принадлежит CBS Interactive. Сервис составляет индивидуальные и общие музыкальные подборки для пользователей. В 2015 и 2019 годах площадка уже блокировалась на территории России, но доступ был восстановлен.

Леонид Уварчев