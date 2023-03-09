Минстрой платит дважды

Министерство транспорта и автодорог Самарской области объявило конкурс на ремонт участка Демократической от НовоСадовой до Волжского шоссе. Начальная цена контракта составила более 250 млн руб. Средства выделят из областного бюджета. В прошлом году на ул. Демократической произошла смертельная авария. Одной из причин трагедии стало некачественное дорожное полотно — на первой полосе дороги по направлению «из города» образовалась колея длиной 100 м и глубиной 3 см, аналогичный дефект имеется на второй полосе. Ул. Демократическую ремонтировали к мундиалю. До аварии от регионального минтранса не раз требовали провести гарантийный ремонт и устранить колею. Депутат Александр Хинштейн подчеркивает, что вместо того, чтобы «рачительно распоряжаться казенными деньгами, чиновники оплачивают одни и те же работы ­дважды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году на улице Демократической произошла смертельная авария

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В прошлом году на улице Демократической произошла смертельная авария

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на ремонт ул. Демократической в Самаре. Речь идет об участке от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составила более 250,8 млн руб. Средства выделят из областного бюджета. Срок подачи заявок на конкурс завершится 16 марта, подрядчика определят 21 марта. Работы планируется провести с апреля по октябрь текущего года.

Контракт предусматривает ремонт проезжей части, укладку бортовых камней, обустройство тротуаров и посадочных площадок на остановках. Кроме того, подрядчик оборудует прикромочное укрепление, инженерные коммуникации, подпорные стенки, выполнит укрепительные работы на откосе и установит малые архитектурные формы и светофоры. После этого на участке будет организовано дорожное ­движение.

О том, что ул. Демократическую отремонтируют в 2023 году на средства ре­гионального бюджета стало известно в сентябре прошлого года на заседании комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Тогда с вопросом о ситуации с ул. Демократической к министру транспорта Ивану Пивкину обратился член профильного комитета Михаил Маряхин: «На ул. Демократической стоит знак „неровная дорога“, и там ограничение скоростного режима 50 км/ч“. Планируется ли там ремонт?» Иван Пивкин тогда сообщил, что на дороге на ул. Ново-Садовой и Демократической есть колея: «В этом году (2022 году) начинаем ремонт Ново-Садовой. На следующий год в бюджете будут предусмотрены средства на ремонт ул. Демократической. Полностью маршрут обновим. Мы начали ремонтировать Демократическую в 2016–2017 годах к ЧМ2018. Дорога отслужила более пяти лет. Там есть просадка на примыкании к ул. Арена-18».

В ноябре 2021 года на участке ул. Демократической произошла авария со смертельным исходом. Водитель, двигаясь на автомобиле Land Rover по Демократической со стороны ул. Ташкентской в направлении Волжского шоссе, не справился с управлением, врезался в столб и опрокинулся в кювет. Водитель и пассажир машины погибли на месте ДТП. Одной из причин трагедии стало некачественное дорожное полотно на ул. Демократической — на первой полосе движения по направлению «из города» образовалась колея длиной 100 м и глубиной 3 см. Аналогичный дефект имеется на второй полосе на участке такой же протяженности. Ее глубина равна 2,2 см.

Указанный участок ул. Демократической ремонтировало ООО «НПФ «ХХI век» к чемпионату мира по футболу 2018 года. До аварии УГИБДД требовало от минтранса региона провести гарантийный ремонт на этом участке. После аварии депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос в прокуратуру Самарской области с просьбой проверить законность действий должностных лиц министерства транспорта региона, «проигнорировавших» требования о проведении гарантийного ремонта.

В январе минувшего года региональный минтранс все же обратился в суд с требованием обязать ООО «НПФ «ХХI век» до 15 апреля по гарантии устранить колейность на ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой) и «присудить в пользу министерства на случай неисполнения подрядчиком решения суда сумму в размере 100 тыс. руб. в день начиная со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока исполнения решения суда». В сентябре минувшего года суд удовлетворил иск министерства — подрядчик должен был в течение 45 дней устранить колейность. ООО «НПФ «ХХI век» подало жалобу на это решение. А минтранс региона вовсе ходатайствовал о заключении мирового соглашения с компанией.

На ситуацию с объявлением конкурса отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн: «Вместо того, чтобы отремонтировать дорогу с убийственной (в прямом смысле слова) колеей за счет нерадивого подрядчика, чиновники регионального минтранса решили потратить еще 250 млн из бюджета. Затянули время, пока истечет срок гарантийного ремонта, келейно подписали мировое соглашение и без зазрения совести объявили конкурс на новые работы».

Депутат рассуждает о том, кто виноват в колейности на Демократической: «Те, кто неправильно рассчитал интенсивность движения? Те, кто, нарушив технологию, использовал некачественные материалы? Или те, кто вместо надзора за качеством делал по три десятка кернов на одном “образцовом” участке? Если виноваты подрядчики минтранса, то почему они не внесены в реестры недобросовестных поставщиков? Почему не компенсируют ущерб? Почему минтрансом не был заключен контракт жизненного цикла, в рамках которого все проблемы на стороне подрядчика?» Господин Хинштейн подчеркивает, что вместо того, чтобы «рачительно распоряжаться казенными деньгами, чиновники оплачивают одни и те же работы дважды».

Ани Айвазян