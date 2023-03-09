Расстрелявшему военкома в Усть-Илимске мужчине переквалифицировали обвинение

Жителю Усть-Илимска Руслану Зинину, который 26 сентября 2022 года расстрелял военкома Александра Елисеева, переквалифицировано обвинение. Как сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на правозащитные ресурсы, следствие заменило вменявшуюся ранее мужчине ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего) на п. «в» ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта).

«Ранее выдвинутое обвинение не соответствовало действиям Зинина, так как военком не является сотрудником правоохранительных органов. Поэтому следствие переквалифицировало обвинение на совершение террористического акта»,— пишет издание.

При этом уточняется, что новое обвинение легче, так как «не предусматривает пожизненное лишение свободы, в отличие от предыдущего». В СКР по Иркутской области не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Влад Никифоров, Иркутск