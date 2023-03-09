Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира «Ахмата»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира спецотряда «Ахмат» Апты Алаудинова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Поручение дано руководству Главного военного следственного управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

О попытке отравления господина Алаудинова сообщил в феврале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он утверждал, что командир «Ахмата» получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом. В результате также пострадали два его адъютанта. Апты Алаудинова отправили на лечение в Москву, в марте он вернулся в зону боевых действий.

Как стало известно «Ъ», представитель господина Алаудинова Денис Шапиро обратился в военную прокуратуру, настаивая, чтобы проверка, которая проводится по факту его отравления, была передана в центральный аппарат СКР. Господин Шапиро предполагает, что в действиях неизвестных преступников присутствуют признаки покушения на убийство.

Подробности — в материале «Ъ» «У отравления появились последствия».

Лаура Кеффер