Блогер Илья Варламов получил гражданство Туркменистана

Блогер Илья Варламов сообщил, что получил гражданство Туркменистана. Он планирует переехать туда в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Варламов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Илья Варламов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и, наконец, получил паспорт»,— написал блогер в своем Telegram-канале.

Илья Варламов — сооснователь фонда «Городские проекты». С 2017 года он активно ведет YouTube канал, посвященный урбанистике и освещением актуальных событий в России. На его канале — более 4 млн подписчиков.

Лусине Баласян