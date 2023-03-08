Екатеринбургский митрополит одобрил физические наказания детей

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) одобрил физические наказания детей, в том числе порку. По мнению главы епархии, чаще всего телесные наказания вредны, но полностью отказываться от них не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Создание ребенку картины мира, в которой нет самой перспективы получить болезненное наказание, лишает его возможности подготовиться к реальности взрослой жизни, в которой такая перспектива есть. Вы никогда не слышали о случаях, когда ребенок, выросший в благополучной семье, где его пальцем никто не трогал, подростком вдруг попадается на распространении наркотиков?»,– написал митрополит в telegram-канале.

По его мнению, подростки, к которым не применялись телесные наказания, не боятся уголовной ответственности, потому что в «рафинированном» детстве «самым страшным» наказанием для них было лишиться карманных денег или телефона. Поэтому, как отмечает митрополит Евгений, «однобокое» воспитание, когда ребенка окружают добрыми людьми и транслируют ему «один позитив», может быть опасно.

В то же время глава епархии не считает телесные наказания более неприемлемыми, чем остальные. Так, игнорирование детей родителям, по мнению митрополита, «по степени разрушительности для души» хуже, чем порка.

Он добавил, что «воспитательная сила» наказаний заключена не в их разрушительном воздействии, и ребенок не обязательно должен страдать от них. «Они должны быть предсказуемыми, справедливыми, направленными на воспитание полезных качеств у ребенка, а не вымещением на нём родительского негатива»,– заключил митрополит.

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