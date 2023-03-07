Мишустин призвал масштабировать ватрушкомат

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» в Москве, где ему показали ватрушкомат — робота, изготавливающего ватрушки. По словам представителей предприятия, аналогов подобному проекту в России нет. Премьер призвал масштабировать аппарат.

«И масштабируйте ватрушкомат! И название такое классное»,— сказал Михаил Мишустин (цитата по ТАСС).

«На базе предприятия был успешно протестирован и реализован проект первого в России робота, изготавливающего традиционный российский продукт — ватрушку»,— передает пресс-служба правительства России.

Председатель правительства также рассказал о мерах поддержки хлебопромышленных предприятий. Он пояснил, что в 2022 году кабмин направил 2,5 млрд руб. на компенсацию затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий.