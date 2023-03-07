Нижегородские власти получили долг с «Пятерочки» под угрозой банкротства

Минимущества Нижегородской области отозвало иск о банкротстве АО «ИКС 5 Недвижимость» (торговая сеть «Пятерочка»), так как компания полностью уплатила 347 тыс руб. долга за земельный участок под магазином на улице Движенцев.

Ранее областные власти пересчитали ставки владельцу супермаркета, исходя из новой кадастровой стоимости земельного участка в 2021 году. Компания не согласилась с пересчетом и повышением арендной платы с 2019 по 2022 год и судебным взысканием части долга через нижегородский арбитраж.

«ИКС 5 Недвижимость» расплатилась после того, как арбитражный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать обоснованность требований о несостоятельности компании (для признания юрлица банкротом достаточно более 300 тыс руб. суммы задолженности). Производство по делу прекращено.

Иван Сергеев